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İdlib saldırısı: Neden düzenlendi ve nasıl gerçekleşti?

29.02.2020 13:12 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib eyaletinde 27 Şubat'ta düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti. Daha sonra çatışmalarda 3 Türk askeri daha yaşamını yitirdi. Türkiye, saldırı ardından Suriye yönetimine ait hedeflere misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Saldırı sonrası Moskova ve Ankara'dan birbiri ile çelişen açıklamalar geldi.

İdlib saldırısı: Neden düzenlendi ve nasıl gerçekleşti?

https://www.youtube.com/watch?v=rXYKWoTvqXM

Suriye'nin İdlib eyaletinde 27 Şubat'ta düzenlenen hava saldırısında 33 Türk askeri hayatını kaybetti. Daha sonra çatışmalarda 3 Türk askeri daha yaşamını yitirdi. Türkiye, saldırı ardından Suriye yönetimine ait hedeflere misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Saldırı sonrası Moskova ve Ankara'dan birbiri ile çelişen açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib saldırısı sonrası yaptığı ilk konuşmada, " 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' sorusunu soranlar, Türkiye'nin terör örgütlerine teslim olmasını bize tavsiye ediyorlar" dedi. Göçmenlerin Avrupa'ya gidebilmesi için bundan sonra sınır kapılarının açık tutulacağını söyleyen Erdoğan, "Dün 18 bin oldu kapıyı zorlayıp geçenler. Bugün de 25 bini bulur" dedi.

Peki İdlib'teki saldırı neden ve nasıl gerçekleşti? Bu saldırı sonrası sahada hangi gelişmeler yaşanabilir?

Güvenlik uzmanı Metin Gürcan BBC Türkçe için İdlib'teki saldırıyla ilgili merak edilenleri yorumladı.

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