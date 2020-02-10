İdlib Saldırısının Ardından ‘Türkiye Suriye’den Çekilmeyecek’ Mesajı

Suriye ordusu, İdlib’deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gözlem noktasına son bir hafta içinde ikinci kez saldırı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 5 askerin öldüğünü açıkladı. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin de Ankara’da Türk yetkililerle görüşeceği belirtildi. Türkiye, Almanya ve Ortadoğu’da temaslarda bulunacak Jeffrey bugün yola çıkıyor. Saldırının hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘‘Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş” denildi. Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamadaysa şu ifadelere yer verdi: “İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir.

Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” Kalın Rus heyetle görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ise Rus heyetle İdlib’deki son durumu ele aldı.

Yapılan basın açıklamasında “Görüşmede İdlib'deki uluslarası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır. Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'ninher türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir” denildi.

Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’la yaptığı görüşmenin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi MYK toplantısına başkanlık etti. Ömer Çelik: ‘‘Misliyle karşılık verildi’’ MYK toplantısı sürerken gazetecilere açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde görev yaptığı Suriye’deki gözlem noktalarından çekilmeyeceğini dile getirirken birkaç kez Türk birliklerinin ‘karşı tarafa misliyle karşılık’ verdiğini söyledi. Çelik, ‘‘Burada Türkiye herhangi bir şekilde yeni tavır almayacak, pozisyonunu kararlılıkla sürdürecektir. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı, amacımızın sınır güvenliğimizi sağlamak olduğu ve terörle mücadele olmak olduğu defalarca anlatılmıştır. Türkiye'nin kararlığı tamdır. Gözlem noktalarımız görevine kararlılıkla devam edecektir. Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi söz konusu değildir. Bu noktalara takviyeler gerçekleştirilmiştir. Silahlı kuvvetlerimiz kendisine karşı yapılan her saldırıya misliyle karşılık verecektir. Bunun için her türlü kapasiteye ve teçhizata sahiptir’’ dedi.

Çelik: ‘‘NATO’nun doğası gereği, Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir’’ Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü, bazı muhalif çevrelerden gelen ‘‘Suriye’den çekilelim’’ çağrılarına da yanıt verdi. Ömer Çelik, ‘‘Maalesef muhalefetten bazıları, ‘sınırlarımızın dışında ne işi var’ diyor. Daha önce de gördük. Sınırlarımızın hizasındaki koruma alanları, sınırlarımızı korumaya yetmemektedir. Suriye’den yapılan atışları hatırlıyoruz. Terör örgütleri sınır bölgelerimizdeki saldırılar gerçekleştirdi, insanlarımızı kaybettik. Ordumuzun 30 kilometrelik derinliği tutması, sınırlarımızın korunması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacını gütmektedir. NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. ‘Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor’ açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz’’ dedi.

Çavuşoğlu: ‘İki lider bir araya gelebilir’’ İdlib saldırısı ve bugünkü görüşme öncesi gazetecilere açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Rus liderlerin görüşebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, ‘İlk görüşmede öneriler oldu, bir mutabakat sağlandı. İdlib'de ateşkese riayet edilmelidir. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli. Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı? Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir’’ diye konuştu. Peskov: ‘‘Somut plan yok, liderler gerekli gördüğünde görüşme yapılabilir’’ İdlib’deki gelişmelerden kaygı duyduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında henüz bir görüşme planlanmadığını söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, ‘‘Liderlerin görüşmesine ilişkin olarak, henüz somut bir plan yok ancak gerekli görüldüğünde bir görüşme yapılabilir’’ dedi.