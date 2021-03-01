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İdlib şehidinin adı liseye verildi

01.03.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ismi Tekirdağ’ın Saray İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ismi bugün düzenlenen törenle Saray Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ismi Tekirdağ’ın Saray İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.
Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın ismi bugün düzenlenen törenle Saray Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen törene Saray Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, Tugay Komutanı Topçu Albay Süleyman Akbay, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Jandarma İlçe Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Şakir Oda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak, Ak
Parti Saray İlçe Başkanı Samet Derviş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve şehidin yakınları katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Vaiz İsa Akbaş’ın okuduğu duanın ardından tabelanın açılması ile devam etti. Tabela açılışının ardından Şehit Nihat Kara adına okul içinde yaptırılan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara Köşesi katılımcılar ve şehidin yakınları tarafından ziyaret edildi. Şehidin köşesinde oğullarının fotoğraflarını gören yakınları göz yaşlarına hakim olamazken duygusal anlar yaşandı. Kaymakam Karabulut ve şehidin ailesinin sohbetinin ardından program sona erdi.
Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2019 Yılında Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda kolundan yara alıp gazi olmuş tedavisinin ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinden gönüllü olarak İdlib’e gitmiş ve rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerle birlikte şehit olmuş, şehidin cenazesi baba ocağı Tekirdağ’ın Saray İlçesi Büyükyoncalı Mahallesinde defnedilmişti.

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