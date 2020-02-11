İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Canaze namazı öncesi baba Bayram Albayrak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Güler Albayrak ise gözyaşına hakim olamayarak, "Annen sana kurban olsun, kuzum. Oğlum silah arkadaşlarına selam olsun. Vatan sevdalısı oğlum. Güle güle git kuzum. Bir şey yapamıyorum kuzum. Peygamber efendim komşun olsun kuzum. İbrahim çeyizin dizili kaldı. Ben 'İbrahim gel' dediğimde 'Ben korumazsam vatanı kim koruyacak?' demiştin kuzum" ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Albayrak'ın cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak için Kayseri Kalemkırdı Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Doğan, kardeşi Alperen, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İdlib'de Esad güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın naaşı, hastane morgundan alındıktan sonra Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan hellaliğin ardından şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı Sevda Şahin ile yazın evlilik planı yaptığı belirtildi. Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği gün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı da öğrenildi.

Törende anne Nigar Saylak, Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutuna başını koydu. Bir süre böyle bekleyen acılı anne, daha sonra oğlunun tabutuna sarılı bayrağı öptü. Şehidin kardeşleri de tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Metanetini korumaya çalışan baba Ömer Saylak, İhsan Selim Baydaş ve Mahir Ünal'ın yanında saf tutarak oğluna son görevini yerine getirdi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazınının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Fatih Saylak, götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kübra Saylak'la evli olan Fatih Saylak'ın askeri eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2019'da göreve başladığı belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI DAVUT ÖZCAN GEÇİCİ GÖREVLE İDLİB'E GİTMİŞ

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Burada şehit Özcan için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sultan, babası Bünyamin, kardeşleri Mehtap, Demet ve Ertan Özcan ile Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.