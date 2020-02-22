HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib şehitlerinden Mecit Demir’in baba evine ateş düştü

İdlib şehitlerinden Mecit Demir’in baba evine ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının bombalı saldırısı sonucu şehit düşen tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib şehitlerinden Mecit Demir’in baba evine ateş düştü

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit olan 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir’in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı.

sehit

ANNESİ VE 11 KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan anne Nisa Karataş ve 11 kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken, Demir’in şehit düştüğü haberini alan yakınları şehit evine akın etti.

Şehit Demir’in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib Sözleşmeli Er Mecit Demir Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

Liselerde yeni dönem! 'Sınıfta kalma' geri mi geliyor?

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Manisa'da deprem!

Manisa'da deprem!

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Annesi canlı yayında açıkladı! Atakan'a teklif yağıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Diğer Haberler
Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Soygu telefonda görüştü

Bakan Akar ve Rusya Savunma Bakanı Soygu telefonda görüştü

Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

Bakırköy Adliyesi'nde avukata darp! Görüntüler ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı! Kopan parmağının cezası belli oldu

Ünlü fast food zincirinde kabusu yaşadı!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ceren Damar davasındaki sanık avukata soruşturma!

Ankara'da astsubay eşini öldürüp, intihar etti! Bıraktıkları not ortaya çıktı

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.