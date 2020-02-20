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  4. İdlib şehitlerinden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı

İdlib şehitlerinden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 21:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit olan askerlerden Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün şehadet haberi, Gaziantep'teki İstiklal Mahallesi'nde oturan babası Osman Ertürk ve annesi Hatice Ertürk'e, askeri yetkililer ve sağlık ekiplerince verildi. Acı haberi alan Ertürk ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Mustafa Ertürk'ün cenazesinin, daha sonra belirlenecek olan tarihte Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk Şehit olmuştur. Aynı saldırıda Şehit düșen bütün askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Gaziantep Mustafa Ertürk

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