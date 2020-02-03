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İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

İdlib'de Suriye rejimi tarafından yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan 6 şehitten 5'inin kimliği belli oldu. Saldırıda şehit olanların kimlikleri şöyle; Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler, Uzman Çavuş Uğur Kurt, Uzman Çavuş Serkan Deprem,Uzman Çavuş Halil Demir ve Uzman Onbaşı Gökhan Orhan.

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu

İdlib'deki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler ile Uzman Çavuş Uğur Kurt'un Gaziantep'teki ailelerine acı haber ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Onur Şükrü Özler'in (24) merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki evine giderek, şehit annesi Canan Abo'ya acı haberi verdi. Şehit annesi Canan Abo ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Kurt'un (25) merkez Şahinbey ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Baba Abdurrahman Kurt ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehit Uğur Kurt'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evlerinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERKAN DEPREM'İN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Deprem'in, Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner ve sağlık ekipleriyle, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan babaevine gelerek, baba Cemal ve anne Yeter Deprem'e acı haberi verdi.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Şehit Serkan Deprem'in, izinli gelerek ailesini ziyaret ettiği, anne ve babasının yanında bir süre kalıp, 2 gün önce görev yerine döndüğü öğrenildi.

Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası olan şehidin, Düziçi'nde yapılacak cenaze töreninin ardından toprağa verileceği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan annesine verildi. Şehidin babasının ise kamyon şoförü olduğu ve kent dışında bulunduğu belirtildi.

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Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İkmal Yarbay Özgür Ceritan ve beraberindeki heyet, şehidin annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu Ece Mahallesi'ndeki eve geldi. Kaymakam Tortop ve beraberindekiler, şehidin annesi Fatma Orhan'a acı haberi verdi. Anne Orhan haberi alınca fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne, hastaneye götürüldü. Baba Ali Orhan'ın ise kamyon şoförü olduğu ve şehir dışında olduğu belirtildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kurulması için de çalışma başlatıldı. Acı haberi duyan komşular ve ailenin yakınları da şehidin evine geldi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın bekar olduğu belirtildi. Şehidin ağabeyi Abdullah'ın (33) ise Antalya'da oturduğu kaydedildi.

TUZLA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin anne ve babasının şehidin ablasının evinde olduğu öğrenilirken, ailenin Tuzla'da yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asıldı.

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İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş Suriye tarafına geçiyorum diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
İdlib şehit Suriye rejimi

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