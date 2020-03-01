İdlib semalarında muhteşem görüntü

G\u00fcvenlik Uzman\u0131 Abdullah A\u011far, Twitter hesab\u0131ndan, Serakib-Neyrab \u00fcst\u00fcnde komandolar taraf\u0131ndan \u00e7ekilen bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcy\u00fc payla\u015ft\u0131. A\u011far, foto\u011fraf\u0131n Neyrab Askeri Havaalan\u0131'n\u0131n bombaland\u0131ktan sonra orada \u00e7ekildi\u011fini belirtti.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Saunada g\u00f6r\u00fclmemi\u015f olay! 'Tek kelimeyle utan\u00e7 vericiydi'\u0130\u011fren\u00e7 olay! 2 \u00e7ocu\u011fa cinsel istismar...TSH y\u00fcksekli\u011fi nedir, nas\u0131l d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcl\u00fcr?