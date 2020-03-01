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İdlib semalarında muhteşem görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 21:27 | Son Güncelleme

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından bugün Serakib-Neyrab üstünden çekilen bir görüntüyü paylaştı. Saat 17.00'de çekildiği belirtilen görüntü büyük beğeni topladı.

İdlib semalarında muhteşem görüntü

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından, Serakib-Neyrab üstünde komandolar tarafından çekilen bir görüntüyü paylaştı. Ağar, fotoğrafın Neyrab Askeri Havaalanı'nın bombalandıktan sonra orada çekildiğini belirtti.

agar

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