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İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:30 | Son Güncelleme

İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, komando birlikleri ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, komando birlikleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, daha sonra Reyhanlı sınır hattına sevk edildi.

Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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hatay reyhanlı

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