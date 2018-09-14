İdlib sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, komando birlikleri ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Obüs ve tank yüklü tırlar, komando birlikleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, daha sonra Reyhanlı sınır hattına sevk edildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum