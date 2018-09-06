"İdlib, Suriye'de gördüğümüz en kötü sahne olur"

Açıklamada, "İdlib'de askeri bir operasyon buraya sığınmış siviller için felaket olur. Daha önce Suriye'de hükümetin muhaliflerin elinde bulundurduğu bölgelere yaptığı operasyonlarda sivillerin hayatının dikkate alınmadığı görüldü. Tam aksine bu operasyonlar arasında kimyasal silahlar kullanılması da dahil uluslararası insani hukukun ciddi ihlalleri görülmüştür." hatırlatması yapıldı.

BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Dieng, Suriye'nin İdlib ilinde önümüzdeki günlerde muhtemel askeri operasyon haberlerinden ve bunun siviller üzerinde yol açacağı yok edici etkiler konusunda derin endişe duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu BM açıklamasında, BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Adama Dieng'in görüşlerine de yer verildi.

-Dieng'den "En kötü sahne olur" uyarısı

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın siyasi çözüm çağrısına destek verdiğini anımsatan Dieng, "Zaman zaman ve tekrar tekrar Suriye'de sivil nüfusun karşı karşı kaldığı kabusa tanık olduk. Ancak İdlib'deki sivil nüfusunu hesaba katarsak buradaki bir askeri operasyonun etkisi şu ana kadar Suriye'de gördüğümüz en kötü sahne olur." değerlendirmesinde bulundu.

Adama Dieng, şu çağrıları yaptı:

"Özellikle BMGK ve Astana sürecinin tarafı olan ülkeler dahil olmak üzere, tüm uluslararası toplumu İdlib'deki sivillerin korunması için Suriye hükümetini sorumlu tutmaya ve Suriye'de başka bir insan yapımı trajedinin engellemesi için gerekli önlemleri almaya davet ediyorum."

