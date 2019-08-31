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İdlib'te ateşkes başladı

31.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

Rusya'nın dün İdlib'te rejim güçlerinin tek taraflı ateşkes kararı aldığını duyurmasının ardından bölgede bugün hava saldırıları durdu.

İdlib'te ateşkes başladı

Dört aydır hava bombardımanı altında olan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ateşkes yürürlüğe girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan ateşkesin ardından bölgeye yönelik hava saldırılarının durduğu belirtiliyor.

'SALDIRILAR DURDU'

Suriye'deki savaşı yakından izleyen kuruluşlar arasında yer alan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdul Rahman, "Gökyüzünde uçaklar yok, saldırılar durdu" diye konuştu. Abdul Rahman, Şam güçleri ile bölgedeki gruplar arasındaki çatışmaların da durduğunu aktardı. Sadece top ve roket atışlarının devam ettiği belirtiliyor.

ATEŞKES SAAT 06:00'DA BAŞLADI

Suriye güçlerinin Rusya'nın desteği ile ilan ettiği ateşkes sabah saat 06.00 itibariyle başladı. Ateşkese ilişkin dün Rusya tarafından yapılan açıklamada amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtilmiş ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İdlib Ateşkes

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