İdlib: Türkiye'nin Morik'teki gözlem noktasından çekilmesi ne anlama geliyor, çekilmenin devamı gelecek mi?

Türkiye'nin İdlib'in güneyindeki Morik'te bulunan ve bir yılı aşkın süredir etrafındaki bölgeler Suriye ordusunun kontrolüne geçen 9 numaralı gözlem noktasından askerler çekilmeye başladı.

Gözlem noktası, daha kuzeyde Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerin kontrolündeki bir bölgeye taşınıyor.

Pazartesi günü başlayan taşınma büyük ölçüde tamamlandı. Ancak gözlem noktasını çevreleyen ve Türk ordusunun ördüğü duvarın betonlarının da kuzeydeki yeni noktaya taşınması planlanıyor.

Zaman zaman saldırıların hedefi olan 9 numaralı gözlem noktası ile birlikte Suriye ordusunun kontrolündeki bölgede kalan başka gözlem noktaları da var.

BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi sadece Morik'teki noktanın taşınmasının nedeniyle ilgili olarak, "Takviye ve ikmal yapmanın zorlaştığı bu nokta için askeri ve stratejik bir karar verilmesi gerekiyordu" dedi.

Türk güvenlik yetkilisi ayrıca Ağustos 2019'dan beri Rusya'nın desteğiyle süren ikmal ve takviyenin zorlaştığı bilgisini verdi.

Burada asıl soru, Rusya artık bunun için yardımcı olmuyor mu?