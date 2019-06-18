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İdlib ve Afrin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

İdlib ve Afrin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

İDLİB (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ve kuzeyindeki Afrin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türkiye Diyanet Vakfının yetimler için kurduğu Hz. Ayşe Kampında kılınan gıyabi cenaze namazına, İdlibli yetimler ve Vakıf görevlileri katıldı. Namazın ardından yetimler Muhammed Mursi ve Mısır halkı için dua etti.

Afrin'de ise Merkez Ebubekir Camisinde ikindi namazının ardından Afrin Müftülüğünce yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67 yaş) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında dün hayatını kaybetmişti.

Mısır devlet televizyonu Mursi’nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde “teyakkuz” durumu ilan etmişti. Saat 23.00 sularından itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatılmıştı.

Mursi’nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00’de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

- Demokratik seçimle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Darbenin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açılmıştı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan birisi yargıcın 2015'te Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu “Hapishaneler baskını” davasıydı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

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Mursi için gıyabi cenaze namazı

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