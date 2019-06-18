İdlib ve Afrin'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi’nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı ülke genelinde “teyakkuz” durumu ilan etmişti. Saat 23.00 sularından itibaren Kahire’deki iş yerleri ve kafeler kapatılmıştı.

Türkiye Diyanet Vakfının yetimler için kurduğu Hz. Ayşe Kampında kılınan gıyabi cenaze namazına, İdlibli yetimler ve Vakıf görevlileri katıldı. Namazın ardından yetimler Muhammed Mursi ve Mısır halkı için dua etti.

İDLİB (AA) - Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ve kuzeyindeki Afrin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi’nin naaşı bu sabah yerel saatle 05.00’de ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verilmişti.

- Demokratik seçimle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Darbenin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açılmıştı. Bu davalardan 4’ü sonuçlanmış 2’sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan birisi yargıcın 2015'te Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu “Hapishaneler baskını” davasıydı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğunu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

