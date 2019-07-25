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İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ile Halep kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Halep kentindeki El Atarib ile İdlib kırsalında bulunan Marratunnuman ilçesine ve Kadir Roma beldesine hava saldırısı düzenledi.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ile Halep kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 9 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, Halep kentindeki El Atarib ile İdlib kırsalında bulunan Marratunnuman ilçesine ve Kadir Roma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, enkaz altına kalan yaralıları ve cenazeleri çevredeki hastanelere kaldırdı.
Dün Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırılarında 7 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı

İdlib ve Halep’e hava saldırısı: 9 ölü, 17 yaralı
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