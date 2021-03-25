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"İdlib ve Halep’te üç geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı" iddiası gerçeği yansıtmıyor

25.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik kaynakları tarafından "Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde üç geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, İdlib’e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının sürdüğü kaydedildi.Bazı basın yayın organlarında "Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde üç geçişin yeniden açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığına" yönelik haberler yer aldı.

Güvenlik kaynakları tarafından "Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde üç geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, İdlib’e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının sürdüğü kaydedildi.
Bazı basın yayın organlarında "Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde üç geçişin yeniden açılması için Türk tarafı ile anlaşmaya varıldığına" yönelik haberler yer aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya 1 Şubat’ta Ebu Zandin, Sarakib ve Miznaz sınır kapılarının açılarak, bölgede yaşayan halkın kullanması için ticari sınır kapısı oluşturulması teklifinde bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ebu Zandin’in Bahar Kalkanı Harekatı’ndan bu yana zaten kapalı olduğunu aktaran kaynaklar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde bulunan Serakib kapısının 18 Nisan 2020’de, Miznaz kapısının ise 30 Nisan 2020’de açılması planlanmış, ancak halkın rejime yönelik protestoları nedeniyle kapıların açılması gerçekleşmemiştir" ifadesini kullandı.
Rusya’nın 22 Şubat’ta tek taraflı olarak kapıların açıldığını duyurduğunu bildiren kaynaklar, "Kapılar 24 Şubat’a kadar açık kalmış, ancak bu süre zarfında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinden rejim bölgesine karşılıklı olarak hiçbir geçiş talebi olmamıştır. Daha önce de bölgede açılan geçiş kapılarının çok verimli olarak kullanılmadığı görülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynaklar, İdlib’e yönelik hava taarruzları ve rejim saldırıları ile Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken, tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

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