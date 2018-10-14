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İdlib’de 24 saatlik kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde, muhalifler, olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı alarm durumunda, hazır bekliyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinde, muhalifler, olası saldırı ve sabotaj ihtimaline karşı alarm durumunda, hazır bekliyor. Cephe hatlarında, elleri tetikte bekleyen muhalifler, İdlib ve ilçelerinde de oluşturdukları kontrol noktalarında tüm araçları didik didik arayarak, olası olumsuzlukların önüne geçiyor. Dünyanın gündemine, Deraa'nın ardından rejimin ele geçirmek için kırsalını havadan ve karadan ateş altına almasıyla gelen Suriye'nin İdlib kentinde günler süren tedirginlik, Türkiye ve Rusya’nın vardığı 'silahtan arındırılmış bölge' mutabakatı ile sonlandı. Rejimin olası askeri operasyonunun, yüzyılın katliamına yol açabileceği endişesi yaşayan siviller, Türkiye'nin çabasıyla varılan mutabakatla oluşan iyimser hava ile huzura kavuştu. Pazartesi gününden itibaren Türk ve Rus askerlerinin devriye görevi ile silahsızlanma bölgesinde ihlalleri önleyeceği İdlib kent merkezi ve ilçelerinde ise muhalifler teyakkuza geçti. Muhalifler, oluşan iyimser havanın bu durumu fırsata dönüştürmek isteyen radikal gruplar tarafından sabote edilmesini engellemek için denetimlerini sıklaştırdı. ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR İdlib merkezinde kontrolü sağlayan Heyeti Tahriri Şam'ın (HTŞ) yanı sıra kentin ilçelerinde de Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi muhalifler, güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Denetimi sağlanan yerleşim alanlarının girişinde oluşturulan kontrol noktalarında tüm araçlar, durdurulup, didik didik aranıyor. İçinde bulunanları kontrol eden ve araçlardaki çantaları da inceleyen muhalifler, amaçlarının; olası saldırıyı engellemek, patlayıcı veya silah transferini önlemek olduğunu söyledi. KONTROL NOKTALARINDA 24 SAATLİK GÖREV Muhaliflerin oluşturduğu kontrol noktalarında 24 saat esasına göre görev yapılıyor. Kimi bölgelerde 3, kimi bölgelerde ise 4 kez yapılan değişimle sayıları 10 ile 30 arasında değişen muhalifler, nöbeti devralıyor. Çevredeki yüksek binalarda ağır silahlı askerlerin de konuşlandırıldığı kontrol noktasındaki muhalifler, ezan okununca gruplar halinde namaz kılıyor. 'SÜREÇ SABOTE EDİLMESİN' Muhalifler, Rusya'nın Soçi kentinde varılan mutabakatın, bağlandığı takvime göre ilerlediğini ve bu durumun oluşturduğu iyimser havanın İdlib’de herkesi mutlu ettiğini söyledi. Sivillere huzur getiren mutabakatı kabullenemeyen radikal görüşe sahip unsurlar ile bu durumu fırsata dönüştürmek isteyen DEAŞ gibi terör örgütlerinin harekete geçerek, süreci sabote etme ihtimalinin göz önünde bulundurulduğunu anlatan muhalifler, benzer endişelerinden dolayı denetimlerini sıklaştırdıklarını vurguluyor.

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