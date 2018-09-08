HABER

"İdlib'de 4 milyon kişi tehdit altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

Suriye Ulusal Koalisyonu Hukuk Komitesi Başkanı Heysem El Malih: - "Suriye halkı İdlib'den göçe zorlanıyor. 4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır"

İSTANBUL (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuk Komitesi Başkanı Heysem El Malih, Suriye halkının İdlib'den göçe zorlandığını belirterek, "4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır." dedi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Arap Derneği iş birliğinde İdlib operasyonuna ilişkin düzenlenen basın toplantısında El Malih, dünyanın gözlerinin şimdi de İdlib'e yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye halkı İdlib'den göçe zorlanıyor. 4 milyon insanın hayatı zalim katliam makinası tehdidi altındadır. Küresel güç aktörleri yapacakları bu katliamı kimyasal yollarla veya başka bir yöntem denemeyi planlamaktalar. Bütün bunlara uluslararası kamuoyu sessiz kalarak gereken adımları atmamaktadır. İdlib'i korumak üzere uluslararası topluma mesuliyetlerini yerine getirme çağrısında bulunarak, bölgede herhangi bir nedenle askeri operasyonun yapılmasının engellenmesini talep ediyoruz. BM genel sekreterine BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yı görevden alması çağrısında bulunuyoruz. Taraflı tutumu dolayısıyla güvenilirliğini yitirmiştir. "

Suriye Ulusal Konseyi Genel İdare ve Yönetim Kurulu'nu devrimin çizgisine bağlı kalması yönündeki çağrıyı yenilediklerini ifade eden El Malih, konseyin gerçek rolünü üstlenerek, siyasi ve müzakere sürecini iyi yönetip rejim ile normalleşme sürecine girmemesi ve devrimin hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında çalışmalarına devam etmesini talep ettiklerini dile getirdi.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındıKocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı
Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç, sosyal medyada atıştıTunceli Valisi ile Ferhat Tunç, sosyal medyada atıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Derneği İdlib Suriye Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.