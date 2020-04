'İdlib'de 900 Testten Pozitif Sonuç Yok Ancak Risk Büyük'

Bölgedeki sağlık merkezleri ve hastanelerin yarısının savaşta harab olduğunu söyleyen Halldorsson'ın aktardığına göre şu an sağlık hizmeti veren 300 tesis var ve binlerce sağlık çalışanıysa ülkeyi terketmiş durumda.

İki yüzden fazla mülteci kampının yer aldığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'le ilgili kaygılarsa öne çıkıyor. VOA Türkçe muhabiri Onur Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn Halldorsson, sağlık sistemleri ve ekonomik altyapıları güçlü olan ülkelerin bile bu salgınla mücadele konusunda ciddi problemlerle karşılaştığına dikkat çekiyor ve 4 milyon kişinin yaşadığı Suriye'nin kuzeybatısında şu an sağlık sisteminin "tamamen çökmüş durumda" olduğuna vurgu yapıyor.

'Salgın bölge halkının dertlerine bir dert daha kattı'

Bölgedeki milyonlarca mültecinin ve bölge halkının şu an öncelikli sorununun, dünyanın her yerinde olduğu gibi bu salgın olup olmadığı sorusuna Halldorsson şu ifadelerle yanıt verdi: "Şu an oradaki insanlar yerlerinden, yurtlarından olmuş, hayatta kalma mücadelesi veren insanlar. Bu insanların çoğunun başlarını sokabilecekleri bir yerleri yok, bırakın temel sağlık hizmetlerine erişimi. Yemek, temiz su bile bulamıyorlar. O yüzden bu, dertlerine dert katmış oldu."