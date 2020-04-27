HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'İdlib'de 900 Testten Pozitif Sonuç Yok Ancak Risk Büyük'

'İdlib'de 900 Testten Pozitif Sonuç Yok Ancak Risk Büyük'

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

VOA Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Hedinn Halldorsson, Suriye'nin kuzeybatısında şu ana kadar yapılan 900 testten pozitif sonuç çıkmadığını ancak 'sağlık sistemi tamamen çökmüş durumda' olan bölgedeki yaklaşık 4 milyon kişinin büyük risk altında olduğunu söyledi

'İdlib'de 900 Testten Pozitif Sonuç Yok Ancak Risk Büyük'

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, 9 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de 5 vaka tespit edildiği geçtiğimiz günlerde bildirildi. Ancak uzmanlar salgının daha fazla yayılmaya başlaması halinde, sağlık sistemi oldukça yıpranmış olan ülkede, büyük sıkıntılarla karşılaşılacağı uyarısında bulunuyor.

İki yüzden fazla mülteci kampının yer aldığı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'le ilgili kaygılarsa öne çıkıyor. VOA Türkçe muhabiri Onur Erdoğan'ın sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Hedinn Halldorsson, sağlık sistemleri ve ekonomik altyapıları güçlü olan ülkelerin bile bu salgınla mücadele konusunda ciddi problemlerle karşılaştığına dikkat çekiyor ve 4 milyon kişinin yaşadığı Suriye'nin kuzeybatısında şu an sağlık sisteminin "tamamen çökmüş durumda" olduğuna vurgu yapıyor.

Bölgedeki sağlık merkezleri ve hastanelerin yarısının savaşta harab olduğunu söyleyen Halldorsson'ın aktardığına göre şu an sağlık hizmeti veren 300 tesis var ve binlerce sağlık çalışanıysa ülkeyi terketmiş durumda.

Halldorsson tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık çalışanı sayısındaki eksikliklerin yanısıra bölgedeki halkın Corona virüsünden korunmak için ihtiyaç duyulan kişisel malzemelerden de yoksun kaldığını ve özellikle kuzeybatı Suriye'nin "bu malum nedenlerden dolayı COVID-19 gibi bir salgınla mücadele için çok hazırlıksız" olduğunu söylüyor.

'Türk yetkililerle koordinasyon içindeyiz'

Bölgede 900 Corona virüsü testi yapıldığına ve pozitif sonuç çıkmadığına değinen Halldorsson, ilerleyen günlerde bölgeye Türkiye sınırından 5 bin test daha gönderileceğini aktardı. Halldorsson ayrıca Türkiye sınırındaki İdlib'de olan çalışmalarında Türkiye ile koordinasyon içinde olduklarını da belirtti.

DSÖ ve diğer bazı kurumların da bölgeye kişisel korunma malzemesi gönderdiğini söyleyen Halldorsson, tüm dünyada bu malzemelerin tedariğinde sıkıntı yaşandığına da işaret ederek bölgede özellikle sağlık çalışanlarının ve halkın korunma önlemleri almalarını sağlamaya odaklanıldığını ifade etti. DSÖ yetkilileri bölgedeki sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara virüsten korunmayla ilgili eğitim vermeyi sürdürüyor.

'Salgın bölge halkının dertlerine bir dert daha kattı'

Bölgedeki milyonlarca mültecinin ve bölge halkının şu an öncelikli sorununun, dünyanın her yerinde olduğu gibi bu salgın olup olmadığı sorusuna Halldorsson şu ifadelerle yanıt verdi: "Şu an oradaki insanlar yerlerinden, yurtlarından olmuş, hayatta kalma mücadelesi veren insanlar. Bu insanların çoğunun başlarını sokabilecekleri bir yerleri yok, bırakın temel sağlık hizmetlerine erişimi. Yemek, temiz su bile bulamıyorlar. O yüzden bu, dertlerine dert katmış oldu."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'de 96, İspanya'da 331 kişi öldü

İran'da ve İspanya'da ölü sayısı artıyor

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

22 gün sonra başbakandan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.