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İdlib’de Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

İdlib’in kuzey kırsalında bulunan Kerame bölgesinde yaptırılan 350 yetim ve ailelerinin barınabileceği ‘Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi’ Dünya Yetimler Günü’nde törenle hizmete açıldı.İdlib’in kuzey kırsalında bulunan Kerame bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der ve Musab Bin Umeyr Derneği’nin desteğiyle Fetih-Der tarafından yaptırılan 350 yetim ve ailelerinin barınabileceği ‘Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi’ her yıl Ramazan ayının 15.

İdlib’in kuzey kırsalında bulunan Kerame bölgesinde yaptırılan 350 yetim ve ailelerinin barınabileceği ‘Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi’ Dünya Yetimler Günü’nde törenle hizmete açıldı.
İdlib’in kuzey kırsalında bulunan Kerame bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der ve Musab Bin Umeyr Derneği’nin desteğiyle Fetih-Der tarafından yaptırılan 350 yetim ve ailelerinin barınabileceği ‘Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi’ her yıl Ramazan ayının 15. gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü’nde törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, 72 dairenin bulunduğu tesiste aşevi, cami, giyim mağazası, okul, fırın ve Kur’an kursunun yer aldığını söyledi. Bulat, "Savaşın yetim bıraktığı çocuklara din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu amaçla Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi projemizi hayata geçirdik. Kısa sürede böyle büyük bir projenin tamamlanmasına destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek ise "İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilen Ramazan ayının 15. gününde bu tesisin açılışı yapılıyor. Suriye’deki savaş yüz binlerce çocuğu yetim bıraktı. Bu çocuklara sahip çıkılması için daha büyük adımlar atmamız gerekiyor. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra Abdulhamit Han Yetim Yaşam Merkezi, dua ve kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

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