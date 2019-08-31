İdlib’de Ateşkes Geçici mi Kalıcı mı?

Suriye Ordusu’nun İdlib’de tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkes, bu sabah (Cumartesi) yerel saatle 06.00’da yürürlüğe girdi. Ancak bölgeden gelen haberler, İdlib’de askeri hareketliliğin devam ettiğini gözler önüne seriyor.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İdlib’in kuzeybatısında bulunan Kefraya köyünde muhalif güçlere ait bir karargahın toplantı halindeyken bombalandığını bildirdi. Saldırıda 40'ı aşkın kişi öldü.
Yerel kaynaklar saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığı iddia ediyor. ABD de saldırıyı üstlendi.
VOA Türkçe’ye konuşan 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, bölgedeki kaynaklarının hava saldırısının Amerikan hava gücünce yapıldığını teyit ettiğini söyledi.
Dilek, “Bizim aldığımız bilgiye göre katıksız El Kaide temsilcisi olan Huraseddin örgütü, bölgedeki karargahında diğer El Kaide örgütleri temsilcileriyle toplantı halindeyken bu saldırı gerçekleşmiş. Amerikan savaş uçakları, 2014 yılında da İdlib’e saldırı düzenlemiş yine El Kaide kökenli Horasan grubunu vurmuştu. Aslında bölgede iyi istihbarat toplayarak nokta atışı yapan ABD, bu saldırıyla Türkiye’nin de sahayı kontrol etme anlamında elini kuvvetlendirmiş oluyor. Türkiye’ye destek veriyor. Bir başka nokta da Fırat’ın batısında hava kontrolu Rusya’da iken ABD İdlib’te hava saldırısı yapıyorsa Rusya da bundan haberdar” dedi.
Dilek: “Bu geçici ateşkes; birkaç sonra Halep-Lazkiye yolunun güneyi Suriye’nin kontrolüne geçecek, kuzeyi Türkiye’nin kontrolunda güvenli bölge olacak”
Her ne kadar bu hava saldırısını Suriye Ordusu veya onu destekleyen Rusya gerçekleştirmemiş olsa da İdlib’te ateşkesin kalıcı olma ihtimali var mı? 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı’na göre; Rusya lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a jest için Suriye Ordusu’nu ikna ettiği ateşkes, daha öncekiler gibi geçici bir ateşkes olacak.
“Putin-Erdoğan zirvesinden sonra gelen tek taraflı ateşkes, Türkiye’ye yönelik göçün durdurulması adına Rus liderin bir jesti. Şam yönetimi de bunu belli ki Moskova’nın zorlamasıyla kabul etti. Kaldı ki Suriye ordusu, daha önce de saldırılarında yeni safhaya geçmek için böyle bir ateşkes molası vermişti. Bana kalırsa Suriye Ordusu, geçici bir ateşkesle İdlib’in güneyindeki güçlerin geri çekilmesi için fırsat veriyor. Önümüzdeki üç dört ay devam edecek operasyon sonunda Halep-Lazkiye yolunun güneyi Suriye’nin kontroluna geçecek, kuzeyi ise Türkiye’nin kontrolunda bir güvenli bölge haline gelecek. Benim edindiğim izlenim Moskova’da böyle bir geçici mutabakata varıldı. Bence ABD’nin de buna dahli var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesi sonrası bu konuyu da ABD Başkanı Trump’a iletmiş olmalı.”
Dilek: “Suriye içindeki terör cerahatının Türkiye’ye gelme durumu da devam ediyor”
Çok kısa süre öncesine kadar ABD’nin Fırat’ın doğusunda PYD/YPG’ye verdiği destek nedeniyle gerilen ABD-Türkiye ilişkileri, yeni bir evreye doğru ilerliyor olabilir mi?
Cahit Armağan Dilek, “ABD’nin derdi bize yardım etmek değil, İdlib’e de müdahil olmak istiyor. Ayrıca Fırat’ın doğusunda PYD varlığına razı etmek için Fırat’ın doğusunda bize havuç gösteriyor. İsrail’in olduğu gibi ABD’nin de hedefi, Suriye’nin en az üçe bölünmesi. Fırat’ın batısında PYD kontrolunda PYD devleti, Fırat’ın batısında Müslüman Kardeşler ideolojisi yönetiminde özerk bir yapı. Daha yeni Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ‘Suriye’de siyasi çözüm olmadıkça askerimizi çekmeyeceğiz’ dedi. Belli ki Türkiye, Suriye’den çıkmayacak. ABD’de de. Rusya’ya gelince, onlar da bu durumu kabullenmiş görünüyor. Suriye içindeki terör cerahatının Türkiye’ye gelme durumu da devam ediyor” dedi.
Dursunoğlu: “Türkiye Avrupa ülkelerini İdlib’e müdahil etmek için göç meselesini gündeme getiriyor”
Suriye’yi iç çatışmaların başladığı günlerden bu yana yakından takip eden “Yakındoğu Haber” (ydh.com.tr) internet sitesinin genel yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu da ateşkesin geçici olduğu kanaatinde.
Dursunoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dışişleri ve milli savunma bakanlarının arka arkaya yaptığı “yeni göç” uyarısının bir benzerini geçtiğimiz yıl Soçi Antlaşması öncesi İdlib’e yönelik saldırılar başladığında dile getirdiğini söylüyor.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan ydh.com.tr genel yayın yönetmeni, “Hatırlayın geçen sene Eylül ayında Tahran’da yapılan zirvede Erdoğan, İdlib’de ateşkes istemiş Putin ise bunu reddetmişti. Bundan birkaç gün sonra Erdoğan, Washington Post’a bir yazı yazarak, ‘İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD dâhil uluslararası toplum bugün gerekli adımları atmazsa, bunun bedelini yalnızca Suriyeli masumlar değil tüm dünya ödeyecektir’ demişti. Bugün de amaç aynı, Batılıları Rusya ve Suriye’ye karşı harekete geçirmek. Dışişleri Bakanı, ‘çok büyük göç dalgası olur’ tehdidiyle Avrupa ülkelerine korku salmaya çalışarak onları sürece müdahil etme çabası güdüyor. Ayrıca gözlem noktaları, Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde ateşkesin izlenmesi ve rapor edilmesi misyonu ile bulunuyor değil mi? Sahadaki son değişimlerin ardından artık Suriye Ordusunun kontrol ettiği bir bölgenin ortasında kalan sekizinci gözlem noktası, çatışma izleme ve rapor etme misyonunu nasıl yerine getirecek? Bu gözlem noktasının Suriye ordusu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmaları izleyebileceği başka bir noktaya taşınması gerekmez mi” dedi.
“Soçi Antlaşması hep kağıt üstünde kaldı hiçbir zaman uygulanmadı”
Dursunoğlu’na göre, İdlib’e yönelik Rus hava gücü destekli Suriye Ordusu’nun saldırılarının artmasının nedeni, Türkiye’nin Soçi mutabakatında verdiği taahhütleri yerine getirmemesi:
“Soçi Mutabakatı’na göre İdlib’in ‘çatışmasızlık bölgesi’ statüsü korunacak, 15
Okuyucu Yorumları 0 yorum