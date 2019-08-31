İdlib’de Ateşkes Geçici mi Kalıcı mı?

Dilek, “Bizim aldığımız bilgiye göre katıksız El Kaide temsilcisi olan Huraseddin örgütü, bölgedeki karargahında diğer El Kaide örgütleri temsilcileriyle toplantı halindeyken bu saldırı gerçekleşmiş. Amerikan savaş uçakları, 2014 yılında da İdlib’e saldırı düzenlemiş yine El Kaide kökenli Horasan grubunu vurmuştu. Aslında bölgede iyi istihbarat toplayarak nokta atışı yapan ABD, bu saldırıyla Türkiye’nin de sahayı kontrol etme anlamında elini kuvvetlendirmiş oluyor. Türkiye’ye destek veriyor. Bir başka nokta da Fırat’ın batısında hava kontrolu Rusya’da iken ABD İdlib’te hava saldırısı yapıyorsa Rusya da bundan haberdar” dedi.

Dilek: “Bu geçici ateşkes; birkaç sonra Halep-Lazkiye yolunun güneyi Suriye’nin kontrolüne geçecek, kuzeyi Türkiye’nin kontrolunda güvenli bölge olacak”

Her ne kadar bu hava saldırısını Suriye Ordusu veya onu destekleyen Rusya gerçekleştirmemiş olsa da İdlib’te ateşkesin kalıcı olma ihtimali var mı? 21. Yüzyıl Enstitüsü Başkanı’na göre; Rusya lideri Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a jest için Suriye Ordusu’nu ikna ettiği ateşkes, daha öncekiler gibi geçici bir ateşkes olacak.

“Putin-Erdoğan zirvesinden sonra gelen tek taraflı ateşkes, Türkiye’ye yönelik göçün durdurulması adına Rus liderin bir jesti. Şam yönetimi de bunu belli ki Moskova’nın zorlamasıyla kabul etti. Kaldı ki Suriye ordusu, daha önce de saldırılarında yeni safhaya geçmek için böyle bir ateşkes molası vermişti. Bana kalırsa Suriye Ordusu, geçici bir ateşkesle İdlib’in güneyindeki güçlerin geri çekilmesi için fırsat veriyor. Önümüzdeki üç dört ay devam edecek operasyon sonunda Halep-Lazkiye yolunun güneyi Suriye’nin kontroluna geçecek, kuzeyi ise Türkiye’nin kontrolunda bir güvenli bölge haline gelecek. Benim edindiğim izlenim Moskova’da böyle bir geçici mutabakata varıldı. Bence ABD’nin de buna dahli var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesi sonrası bu konuyu da ABD Başkanı Trump’a iletmiş olmalı.”