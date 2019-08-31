İdlib'de ateşkes: Hava saldırıları durdu

Bölgeden gelen ilk bilgiler hava saldırılarının durduğu yönünde. Ateşkes kararını dün Rusya duyurmuştu.Dört aydır hava bombardımanı altında olan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ateşkes yürürlüğe girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan ateşkesin ardından bölgeye yönelik hava saldırılarının durduğu belirtiliyor.

Suriye'deki savaşı yakından izleyen kuruluşlar arasında yer alan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdul Rahman, "Gökyüzünde uçaklar yok, saldırılar durdu" diye konuştu. Abdul Rahman, Şam güçleri ile bölgedeki gruplar arasındaki çatışmaların da durduğunu aktardı. Sadece top ve roket atışlarının devam ettiği belirtiliyor.

Suriye güçlerinin Rusya'nın desteği ile ilan ettiği ateşkes sabah saat 06.00 itibariyle başladı.

Ateşkese ilişkin dün Rusya tarafından yapılan açıklamada amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtilmiş ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapılmıştı. Ateşkes kararının ardından yüzlerce Suriyeli Türkiye sınırında eylem yapmıştı. Sınırı geçmek isteyenleregüvenlik güçleri gözyaşartıcı gazla müdahale etmişti.