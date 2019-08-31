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İdlib'de ateşkes: Hava saldırıları durdu

31.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

Üç milyon kişinin yaşadığı İdlib'de ateşkes ilan edildi.

Bölgeden gelen ilk bilgiler hava saldırılarının durduğu yönünde. Ateşkes kararını dün Rusya duyurmuştu.Dört aydır hava bombardımanı altında olan Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde ateşkes yürürlüğe girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan ateşkesin ardından bölgeye yönelik hava saldırılarının durduğu belirtiliyor.

Suriye'deki savaşı yakından izleyen kuruluşlar arasında yer alan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdul Rahman, "Gökyüzünde uçaklar yok, saldırılar durdu" diye konuştu. Abdul Rahman, Şam güçleri ile bölgedeki gruplar arasındaki çatışmaların da durduğunu aktardı. Sadece top ve roket atışlarının devam ettiği belirtiliyor.

Suriye güçlerinin Rusya'nın desteği ile ilan ettiği ateşkes sabah saat 06.00 itibariyle başladı.

Ateşkese ilişkin dün Rusya tarafından yapılan açıklamada amacının bölgede istikrarı sağlamak olduğu belirtilmiş ve bölgedeki gruplara silahlı provokasyondan uzak durarak barış sürecine katkıda bulunma çağrısı yapılmıştı. Ateşkes kararının ardından yüzlerce Suriyeli Türkiye sınırında eylem yapmıştı. Sınırı geçmek isteyenleregüvenlik güçleri gözyaşartıcı gazla müdahale etmişti.

İdlib'de Ağustos başında da benzer bir ateşkes ilan edilmiş, ancak üç gün sürmüştü. Şam yönetimi, muhalifler ve cihatçı grupların Rusya'ya ait bir üsse saldırdıkları gerekçesiyle operasyona tekrar başlamıştı.

Üç milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib'in büyük bölümü ile Halep ve Lazkiye'nin bazı bölgelerini El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçılar kontrol ediyor. Rusya'nın desteklediği rejim güçleri, geçtiğimiz yıl Rusya ve Türkiye arasında varılan ve İdlib'de Gerinliği Azaltma Bölgesinin kurulmasının önünü açan İdlib mutabakına rağmen bölgede operasyon başlatmıştı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye bölgede 12 askeri gözlem noktası kurmuştu. Mutabakat, bölgede yaşayan üç milyon kişiyi korumayı hedefliyordu. Ancak anlaşma sağlıklı bir şekilde uygulamaya geçirilemedi.

Rusya'nın desteklediği Şam yönetimi Nisan ayından bu yana İdlib'e yönelik operasyon düzenliyor. Operasyon sonucu 950'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şu an ülkenin yüzde 60'ını kontrol altında tutuyor. 2011'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 370 binden fazla kişi öldü ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

AFP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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