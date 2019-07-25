HABER

İdlib'de babanın enkazdaki çocuklarını kurtarma çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

SURİYE’de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Ariha ilçesine düzenlediği saldırıda harabeye dönen çok katlı bir binanın enkazında kalan çocuklarına ulaşmaya çalışan babanın çaresizliği cep telefonlarına yansıdı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/(DHA)- SURİYE’de rejim uçaklarının İdlib kentine bağlı Ariha ilçesine düzenlediği saldırıda harabeye dönen çok katlı bir binanın enkazında kalan çocuklarına ulaşmaya çalışan babanın çaresizliği cep telefonlarına yansıdı. Ariha’da yaşanan saldırıda 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Çarşı ve meskenlerin hedef alındığı saldırıda evlerinde otururken yakalanan insanlar kendilerini sokağa atarak daha güvenli yerlere doğru kaçtı. Bu sırada harabeye dönen bir binanın enkazı içerisinde kalan biri kız diğer erkek iki küçük çocuğuna ulaşmak ve onları kurtarmak isteyen babanın çabası yürekleri burktu. Çocuklar birbirlerine tutunmaya çalışırken, babaları onları kurtarmaya çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan sivil toplum kuruluşu ekipleri çocukları tek tek kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Gazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebiGazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden teröristlere TSK ve MİT'ten operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Çocuklardan korkunç sözler

Hamile kediyi Pitbull'a atıp parçalatmışlardı! Korkunç sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.