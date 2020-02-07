HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İdlib'de beş günde 49 sivil öldürüldü

İdlib'de beş günde 49 sivil öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 21:11 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde şubat ayının ilk beş gününde 14'ü kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 49 sivilin öldüğü açıklandı.

İdlib'de beş günde 49 sivil öldürüldü

BM bölgede artan şiddeti kınayarak çatışan tarafları uyardı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde artan şiddet olaylarını kınayarak çatışan tarafları sivil halkın korunması için gerekli hassasiyeti göstermemekle suçladı.

BMİHYK sözcüsü Marta Hurtado, Cenevre'de yaptığı açıklamada, sadece şubat ayının ilk beş gününde en az 49 sivilin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında 14 kadın ve 17 çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Sözcü, ocak ayında ise 33'ü kadın ve 67'si çocuk olmak üzere en az 186 sivilin şiddet kurbanı olduğunu açıkladı. Sivil ölümlerin önemli bölümünün, Esad rejimine karşı savaşan milislerin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Suriye ordusunun Rusya desteğiyle silahlı milislere yönelik hava ve karadan yürüttüğü operasyonlar nedeniyle son iki ayda 500 binden fazla sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı biliniyor.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı milislerin elindeki son bölge olan İdlib'de çatışmalar son dönemde tırmanmıştı.

Yardım kuruluşlarından uyarı

Uluslararası yardım kuruluşlarları dün yayınladıkları ortak bildiride İdlib'deki sivillerin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekerek çatışmaların derhal durdurulması ve zor durumdaki sivillere sınırsız erişimin sağlanması çağrısı yapmıştı.

"Care", "International Rescue Committee" ve "Save the Children"ın da aralarında bulunduğu sekiz kuruluşun ortak bildirisinde uluslararası topluma, "insancıl devletler hukuku ihlallerinde sorumluluk taşıyanlardan hesap sorulması" çağrısında bulunulmuştu.

DW,epd/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldıKızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

O artık bambaşka biri! Tanıdınız mı?

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Manisa'daki korkunç olayda yeni gelişme

Baba vahşeti! Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Baba vahşeti! Kan donduran cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

İşte kaza yapan Pegasus uçağının pilotları

İşte kaza yapan Pegasus uçağının pilotları

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

Koronavirüs hakkında yeni iddia: O hayvandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Hafter, havalimanını hedef aldı!

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

Bilim dünyası şaşkın! Bir anda karanlığa gömüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.