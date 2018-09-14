HABER

İdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

 RUSYA'nın desteğini alan rejim güçlerinin, kırsal bölgelerine havadan ve karadan saldırılar düzenlediği 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de, cuma namazının ardından binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

İdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hüseyin BOZAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA)- RUSYA'nın desteğini alan rejim güçlerinin, kırsal bölgelerine havadan ve karadan saldırılar düzenlediği 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de, cuma namazının ardından binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Halep yolunu trafiğe kapatan kalabalık, rejim saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı.
Muhaliflerin elinde kalan son kent merkezi olduğu için büyük önem taşıyan İdlib’de 4 milyon kişi, rejim güçlerinin tehdidi altında yaşıyor. Rejim güçlerinin Deraa’da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği İdlib kırsalına yönelik Rusya’nın desteğiyle başlattığı hava saldırılarıyla binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Karadan da havan, roket ve tank atışlarına hedef olan İdlib’de yaşayan milyonlarca kişi, rejime engel olunması için dünyaya ‘katliamı durdurun’ çağrısı yapıyor.
Umutlarını Türkiye’ye bağlayan ve bunu da her platformda dile getiren İdlibliler, geçen hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazının ardından sokaklara çıktı. İdlib’in kontrolünü elinde bulunduran HTŞ’nin izin vermemesi nedeniyle kısıtlı alanlarda yapılabilen eylemlerin en büyüğü ise kent merkezinin güneyindeki, 50 kilometre uzaklıkta bulunan Maret Numan ilçesinde yapıldı. Cuma namazının ardından düzenlenen protesto gösterisine, ilçe halkının yanı sıra hava saldırılarının hedefindeki köylerde yaşayanlar da katıldı.
Hava saldırıları ile çok sayıda evin harabeye döndüğü Jarjenaz köyünde de binlerce kişi Cuma namazının ardından köy meydanında bir araya geldi. Burada yapılan gösterinin ardından kalabalık, 2 kilometreyi bulan araç konvoyuyla Maret Numan ilçe merzezine hareket etti. Çevredeki diğer köylerin de geldiği ilçede toplanan 50 bini aşkın kişi, İdlib-Halep yolunu trafiğe kapattı. Yolu çift taraflı dolduran binlerce kişiden bazıları ise alan yetersiz kalınca üst geçit köprüsü ile çevrede yapılan inşaatlara çıkarak protestoya katıldı.
Ellerinde Özgür Suriye Ordusu’nun yanı sıra Türkiye bayrakları taşıyan göstericilerin bazılarının zeytin dalları ile TSK’nın benzer bir harekat ile İdlib’i güvenli hale getirmesini istediklerini ifade etti. Türkiye lehine, Esad rejimi ve diğer Avrupa ülkelerini eleştiren sloganlar atan, Türkçe ve diğer dillerde yazılı dövizler taşıyan kalabalık, saldırıların bir an önce son bulması için tüm dünyayı İdlib’e sahip çıkmaya çağırdı.
Yaklaşık 2 saat süren eyleme katılan İdlibliler, bir an önce saldırıların son bulmasını istedi, Türkiye’ye de kendilerine gösterdikleri ilgi için müteşekkir olduklarını ifade etti.
İdlib’in yanı sıra Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgeler ile TSK’nın harekatları ile özgürleştirilen Cerablus, Azez, El Bab ve Afirn’de de Cuma namazının ardından benzer protesto gösterileri yapıldı.
Öte yandan rejim birlikleri, konuşlu bulundukları bölgelerden bugün aralıklarla İdlib’in güneyi ve Hama’nın kuzeyindeki bazı kırsal alanlara tank, roket ve havan atışlarını sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

İdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlediİdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlediİdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenlediİdlib’de, binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklamaŞanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 tutuklama
Tartıştığı otobüs şoförü hayatını kurtardıTartıştığı otobüs şoförü hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.