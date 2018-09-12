HABER

"İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani: - "(İdlib'de) Söz konusu (terör) oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor" - "İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz"

VİYANA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, "İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz." dedi.

El Sani, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile görüştü.

Kneissl, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan El Sani ise iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, özellikle ekonomi, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında iş birliği konularını görüştüklerini söyledi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen El Sani, İdlib'de yaşananların çok kaygı verici olduğunu ifade etti.

El Sani, çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’de kimi terör gruplarının bulunduğunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çekerek, "Söz konusu oluşumların etkisiz hale getirilmesinin yolu Türkiye gibi bölgedeki müttefiklerle iş birliğinden geçiyor. Oradaki sivillerin hayatlarının korunması gerekiyor. İdlib’de bir felaketin yaşanmasını önlemek istiyoruz." dedi.

Suriye rejiminin bir kez daha kendi halkına yönelik katliam girişiminde bulunacağından duyduğu kaygıyı dile getiren El Sani, dünyanın bu durumu önlemek için yeterince çaba sarf etmediğini sözlerine ekledi.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
Selçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağızSelçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız
Oruç Reis Boğaz'da...Oruç Reis Boğaz'da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Karin Kneissl Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani Suriye Viyana

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.