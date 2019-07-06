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İdlib'de Bir Köye Hava Saldırısında Kadın ve Çocuklar Öldü

06.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeybatısındaki bir köye düzenlenen hava saldırısında en az 13 kişi öldürüldü. İdlib iline bağlı Mhambel köyünü hedef alan hava saldırısından Şam hükümeti sorumlu tutuldu. Suriye İnsan Hakları Gözlem'e göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuk

İdlib'de Bir Köye Hava Saldırısında Kadın ve Çocuklar Öldü

Suriye’nin kuzeybatısındaki bir köye düzenlenen hava saldırısında en az 13 kişi öldürüldü. İdlib iline bağlı Mhambel köyünü hedef alan hava saldırısından Şam hükümeti sorumlu tutuldu. Ölü sayısı Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü ve yardım ekiplerince doğrulandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü ölenlerin çoğunluğunun yerlerinden edilen kişiler olduğunu, aralarında yedi çocuk ve üç de kadının bulunduğunu bildirdi.

İdlib, Suriye’de sekiz yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta muhaliflerin elindeki tek bölge olarak kaldı. Ancak Şam hükümeti, Rusya’nın da yardımıyla düzenlediği hava saldırılarıyla bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor.

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