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  4. İdlib’de Bir Okul Vuruldu: 6 Ölü

İdlib’de Bir Okul Vuruldu: 6 Ölü

01.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Suriye hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bir köyü bombaladı. Muhalif aktivistlere göre saldırıda bir okul vuruldu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti

İdlib’de Bir Okul Vuruldu: 6 Ölü

Suriye hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bir köyü bombaladı. Muhalif aktivistlere göre saldırıda bir okul vuruldu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib vilayetinde düzenlenen saldırı, Suriye askerlerinin bu bölgede bir süredir yürüttükleri operasyonun bir parçası. Askerler son iki hafta içinde 40’ın üzerinde köy ve mezrayı ele geçirdi.

El Kaide bağlantılı militanların hakim olduğu İdlib, 3 milyon civarında da sivil nüfusa sahip. Birleşmiş Milletler, Türkiye sınırındaki bölgede giderek artan bir insani felaket riskine yönelik uyarılarda bulunuyor.

Merkezi İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Pazar günü hükümet güçlerinin Sarmin köyünü bombalaması sonucu bir öğretmen ve 4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İdlib’deki muhalif aktivistlerden Hadi Abdullah ise, ölü sayısını 4 çocuk ve bir kadın dahil 7 olarak açıkladı. Suriye askerleri İdlib’in belirli kesimlerini geçen aydan bu yana yerden ve havadan bombalıyor.

Bölgeye 19 Aralık’ta kara operasyonu başlatılmasından bu yana saldırıların yoğunluğu daha da arttı. BM İnsani Yardım İşlerinin Koordinasyonu Ofisi, çatışmalar yüzünden 12 Aralık ile 25 Aralık günleri arasında 235 binin üzerinde kişinin yerlerinden olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Suriye devlet medyası ve İzleme Örgütü’nün verdiği bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde Türkiye’nin desteklediği muhalif savaşçıların kontrolundaki Suluk kentinde de bugün bombalı bir araçla saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi öldü.

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