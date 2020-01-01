İdlib’de Bir Okul Vuruldu: 6 Ölü

Suriye hükümet güçleri, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bir köyü bombaladı. Muhalif aktivistlere göre saldırıda bir okul vuruldu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib vilayetinde düzenlenen saldırı, Suriye askerlerinin bu bölgede bir süredir yürüttükleri operasyonun bir parçası. Askerler son iki hafta içinde 40’ın üzerinde köy ve mezrayı ele geçirdi.

El Kaide bağlantılı militanların hakim olduğu İdlib, 3 milyon civarında da sivil nüfusa sahip. Birleşmiş Milletler, Türkiye sınırındaki bölgede giderek artan bir insani felaket riskine yönelik uyarılarda bulunuyor.

Merkezi İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Pazar günü hükümet güçlerinin Sarmin köyünü bombalaması sonucu bir öğretmen ve 4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İdlib’deki muhalif aktivistlerden Hadi Abdullah ise, ölü sayısını 4 çocuk ve bir kadın dahil 7 olarak açıkladı. Suriye askerleri İdlib’in belirli kesimlerini geçen aydan bu yana yerden ve havadan bombalıyor.