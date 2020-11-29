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  4. İdlib’de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

İdlib’de bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 2 yaralı

29.11.2020 18:47 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.Suriye’nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı.

Suriye’nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Suriye’nin İdlib kentinin batısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesinde bomba yüklü motosiklet patladı. Sivil savunma yetkilileri yaptığı açıklamada, patlama sonucu 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığını belirtti. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, yaralıları hastaneye sevk etti.

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