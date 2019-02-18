İdlib'de bombalı saldırı: En az 10 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde Pazartesi günü arka arkaya bombalı saldırılar düzenlendi. İdlib Medya Merkezi isimli aktivist grubun ve sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre iki saldırıda en az 10 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

Patlamalar öğleden sonra kentin işlek bir bölgesi olan Kusur'da gerçekleşti. İlk patlamanın ardından muhaliflerden oluşan Sivil Savunma gönüllülerinin olay yerine ulaşmasıyla ikinci patlamanın düzenlendiği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kalabalık bir bölgede yaşanan patlamalarda ölenlerin sayısını 13 olarak açıkladı. Bunlardan 10'unun sivil olduğu belirtilirken, diğer üç kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Saldırıda bomba yüklü araçların kullanıldığını kaydeden görgü tanıkları, ilk patlamanın ardından ambulansların olay yerine ulaşmasıyla ikinci patlamanın düzenlendiğini belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir görgü tanığı, "Zaiyatı ikinci patlama yükseltti. İkinci patlama insanlar ve ambulanslar olay yerine geldiği sırada yaşandı" dedi.