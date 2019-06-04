İdlib'de bombardıman altında bayram

Dbeyis "Bayram namazını kıldık. Elimizdeki paralarla çocuklara bir şeyler aldık. Bazı akrabalarımla bayramlaştık. Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum." dedi.

Son haftalarda rejim güçlerinin Hama ilinin kuzeybatısındaki Kefrenbude ilçesindeki saldırılarından kaçarak Atme köyü bölgesindeki kamplara sığınan Hüseyin Dbeyis, rejim bombardımanı nedeniyle köylerinden bir anda çıktıklarını, akrabalarının çoğundan haber alamadığı için bayramlaşamayacaklarını söyledi.

Çadırdan mescitlerde kılınan bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ortamı ve saldırıların bir an önce durması için dua edildi.

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib ilindeki siviller bir bayram daha Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın yoğun bombardımanı altında karşıladı.

- "Vatanımızda bir arada bayram geçirmeyi özledim"

Allah'tan geri dönmeyi ümit ettiklerini dile getiren Dbeyis, "En çok dostlarımla, kardeşlerimle, komşularımla köyümüzde, vatanımızda bir arada (bayram) geçirmeyi özledim. Bizim için bir üzüntü var ama çocuklara baktıkça umudumuzu tazeliyoruz. Biz Allah'tan yardım istiyoruz o kadar." ifadelerini kullandı.

Humus'n kuzey kırsalından kaçarak Atme kamplar bölgesine sığınan Ebu Halit Humsi ise kampta geçirdiği dokuzuncu ramazan olduğunu söyledi.

Humsi, "Humus'un kuzey kırsalından 9 yıl önce göç ettik. Biz zorla bir bayram geçiriyoruz. Çocukların tahterevalli ile oynaması ve Esed rejimine karşı sloganlar atması bizi tek sevindirin şeydir." dedi.

Son zamanlarda zeytin ağaçlarının altında barınaksız ve evsiz bayram geçirdiklerini anlatan Humsi, "İdlib bombalanıyor. Hama bombalanıyor. Herkes yerinden edilmiş. Yani insanlar ailesiz ve evinden uzak bir yerde bayram geçiriyor." diye konuştu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.