İdlib'de bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadı başladı

İDLİB (AA)- EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin en önemli zeytin üretim merkezi İdlib'de çiftçiler, bombardıman ve göç gölgesinde zeytin hasadına başlasa da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle beklenen verim alınamadı.

İdlib'deki zeytin hasadına başlayan çiftçiler, Esed rejiminin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava ve kara saldırıları yüzünden İdlib'in büyük bölümündeki zeytin tarlalarına erişemiyor.

Gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artış da zeytinciliği olumsuz etkiledi.

Suriye Türkiye sınırındaki Kah köyünde zeytin hasadına başlayan Macid Alluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir litre mazotun fiyatı 400 Suriye lirası (3 TL). Malzemeler keza pahalı. Çiftçi ne kadar bolluk içerisinde olsa da hasat yetersiz kalacak. Satarak kazanılanlar harcamaları karşılamıyor. Ağaçlar doğru düzgün ilaçlanmadı. O yüzden kurtlu. Zeytinleri sadece yağını çıkarmak için kullanacağız. O da az miktarda olacak çünkü ağaçlar bakımsız." diye konuştu.

- "Zeytinlerimizi sanki başkasının tarlasından çalıyormuşçasına toplayabiliyoruz"