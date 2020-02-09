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‘İdlib’de Bütün Seçenekler Masada’

09.02.2020 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye’den üst düzey bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada İdlib’de bütün seçeneklerin sada olduğunu belirtti. Açıklama Türkiye’nin İdlib’e takviye güçler göndermesinin ardından geldi

‘İdlib’de Bütün Seçenekler Masada’

Türkiye’den üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib’de bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Açıklama Türkiye’nin İdlib’e takviye güçler göndermesinin ardından geldi.

Suriye ve Rusya’nın bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle 500 binden fazla kişi İdlib’den Türkiye sınırı yakınlarına gelmiş durumda.

Onlarca araçtan oluşan askeri konvoy İdlib’de Türk gözlem noktalarına takviye için Suriye’ye geçmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkiliİdlib bölgesine önemli miktarda askeri ve teçhizat desteğinin sağlandığını kaydetti.

Yetkili Cumartesi günü bölgeye geçen askeri araç sayısını 300 olarak açıkladı ve bu rakamın bu ay içinde toplam 1000’e ulaştığını söyledi. Bununla birlikte gözlem noktalarındaki asker sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Aynı yetkiliye göre gözlem noktaları tamamıyla güçlendirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ise geçen hafta 1240 Türk askeri aracı İdlib’e geçiş yaptı, asker sayısı da 5 bin.

Türk yetkili Suriye’nin Rusya’nın desteğiyle bütün anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi ve her türlü olaya karşı hazırlıklı olunduğunu, bütün seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Yetkiliye göre Ankara’da Rus yetkililerle görüşme de olumlu geçti.

İki tarafın önümüzdeki haftalarda yeniden görüşmesi bekleniyor.

Bu arada Suriye Pazar günü İdlib’de 600 kilometrekare alanı ele geçirdiğini ve savaşmaya devam edeceğini açıkladı.

Suriye ordusu İdlib merkezine 16 km uzaklıkta bulunuyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin Şubat sonuna kadar çekilmemesi durumunda harekete geçileceğini kaydetti.

Papa Francis de Pazar günü İdlib’de insan hukukuna saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. Papa, İdlib’den gelen haberlerin üzücü olduğunu söyledi

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