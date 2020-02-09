‘İdlib’de Bütün Seçenekler Masada’

Türkiye’den üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib’de bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti. Açıklama Türkiye’nin İdlib’e takviye güçler göndermesinin ardından geldi.

Suriye ve Rusya’nın bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle 500 binden fazla kişi İdlib’den Türkiye sınırı yakınlarına gelmiş durumda.

Onlarca araçtan oluşan askeri konvoy İdlib’de Türk gözlem noktalarına takviye için Suriye’ye geçmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkiliİdlib bölgesine önemli miktarda askeri ve teçhizat desteğinin sağlandığını kaydetti.

Yetkili Cumartesi günü bölgeye geçen askeri araç sayısını 300 olarak açıkladı ve bu rakamın bu ay içinde toplam 1000’e ulaştığını söyledi. Bununla birlikte gözlem noktalarındaki asker sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Aynı yetkiliye göre gözlem noktaları tamamıyla güçlendirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre ise geçen hafta 1240 Türk askeri aracı İdlib’e geçiş yaptı, asker sayısı da 5 bin.

Türk yetkili Suriye’nin Rusya’nın desteğiyle bütün anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi ve her türlü olaya karşı hazırlıklı olunduğunu, bütün seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.