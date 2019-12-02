İdlib'de çadırını su basan sığınmacı: "Güneş doğana kadar üşüyoruz"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor.

İdlib'de Türkiye sınırı hattına yakın bölgedeki sığınmacı kampları, bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle su altında kaldı.

Sarot kampı müdürü Heric Casim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta bulunan 117 çadırdan sadece bir tanesinde soba olduğunu söyledi.

Casim, "Kampın şu an ve acil olarak branda, ısınmak için yakıt en önemlisi gıda kolisine ihtiyacı var." dedi.

Kampta Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarından kaçarak evlerini terk edenlerin barındığını belirten Casim, "Burada 117 aile yaşamakta. Herhangi bir yağmurda sular altında kalırız. 117 çadırın 25'i brandasız. İlk yağmurda su sızdırmaya başladı. Benzin ve mazotun fiyatları o kadar pahalı ki yaklaşılmıyor. Satın alamıyoruz. Sobaları çalıştırmak için naylon bile alamıyoruz. İnsanlar battaniyelerle ısınıyor. Buradaki soğuğu battaniyeler bile kesmez. İnsanlarda ekmek alacak para bulamazsınız." diye konuştu.