İdlib'de çatışmalar şiddetleniyor

Türk gözlem noktalarına taciz ateşi sürerken, Ankara destekli milisler Serakib'i geri almak için taarruza geçti.İdlib'de son bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar hız kesmiyor. Ankara'nın desteklediği Suriyeli muhaliflerin Türk topçusunun desteğiyle hükümet güçlerine yönelik karşı taarruz başlattığı bildirildi. Reuters'a bilgi veren bir Türk yetkili, Ankara destekli milislerin Serakib yakınlarında kaybedilen bölgeye topyekûn bir saldırı başlattığını ve milislerin kaybedilen alanları geri alabileceğini söyledi.

İdlib‘de 13 askerin hayatını kaybetmesine yol açan Suriye hükümet güçlerinin saldırılarının bugün de sürdüğü ve Türkiye'nin gözlem noktaları yakınlarına taciz ateşi açıldığı bildirildi.

Erdoğan: Bedelini çok ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırılara ilişkin "bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan AKP'nin yarınki meclis grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını kaydetti.