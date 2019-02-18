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İdlib’de Çifte Bombalı Saldırı Can Aldı

18.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen çifte bombalı saldırı can aldı. En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen saldırıda 20’den fazla yaralı var

İdlib’de Çifte Bombalı Saldırı Can Aldı

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen çifte bombalı saldırı can aldı. En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen saldırıda 20’den fazla yaralı var.

Merkezi İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, İdlib’in işlek mahallelerinden Kusur’da bomba yüklü iki aracın peş peşe patlatıldığını duyurdu.

Örgüt, saldırıda 13 kişinin öldüğünü 25 kişinin yaralandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’na bilgi veren İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf da, iki seri patlamada 9 sivilin hayatını kaybettiğini 37 sivilin yaralandığını açıkladı. Yusuf, ölenler arasında 3 Sivil Savunma görevlisinin bulunduğunu belirtti.

İdlib’in kontrolunu elinde tutan El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir El Şam, Suriye’nin kuzeyinde nüfuz sahibi.

Kent son aylarda sık sık bombalı saldırıların hedefi oluyor.

Öte yandan Suriye’nin doğusunda sıkıştırılan 300’den fazla IŞİD militanının, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne teslim olmayı reddettiği bildiriliyor.

Haber Ajansı Associated Press’e bilgi veren bir yetkili, militanların İdlib’e güvenli geçiş talep ettiğini söyledi.

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