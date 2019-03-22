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İdlib’de çifte patlama: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 3 sivilin yaralandığı belirtildi.İdlib’de meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı açıklandı.

İdlib’de çifte patlama: 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde meydana gelen çifte patlamada 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
İdlib’de meydana gelen bomba yüklü araç patlamasında ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye’nin İdlib kentinde Al-Qusour Mahallesi’nde bomba yüklü aracın patlatılmasının ardından, ikinci patlamanın bir okul yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. 3 sivilin yaralandığı patlamalar sonrası sivil savunma ekiplerinin olay yerine geldiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İdlib’de çifte patlama: 3 yaralı

İdlib’de çifte patlama: 3 yaralı

İdlib’de çifte patlama: 3 yaralı

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