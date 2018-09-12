İdlib'de çocuklar savaşa inat okulda

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hüseyin BOZAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA)- RUS ve rejim birliklerinin havadan ve karadan ateş altına aldığı Suriye'nin İdlib kentinde çocuklar tüm zorluklara karşın eğitimlerini sürdürmek için çabalıyor. Suriye iç savaşının başlamasının ardından ve son olarak Rusya ve rejimin yaptığı bombardıman ve top atışlarıyla İdlib ve köylerinde şu ana kadar 370 civarında okul kullanılamaz hale geldi. Son olarak İdlib'i ele geçirmek isteyen rejim güçlerinin Rusya desteğiyle kırsalına yönelik hava saldırılarının ardından çok sayıda köyde okullar hasar gördü, insanlar göç etmek zorunda kaldı. Bombardımanın sürmesi durumunda birçok köy ile Cisr Eş Şuğur ilçesinde okullar zorunlu olarak tatil edildi. Bazı köylerde ise tüm zorluk ve saldırı riskine karşın çocuklar okullarda eğitimlerini alıyor. İdlib kırsalındaki okullardan birisinde bölge sakinlerinin açık tuttuğu okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim görüyor. Okulda savaşta ailesini kaybetmiş yetim çocukların kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarını öğretmenleri karşılıyor. Çocuklara her türlü eğitim verilirken yapılan sosyal aktiviteler ile de psikolojik destek sağlanıyor. Okulun müdürlüğünü yapan Abdulnasır Fakuri, Halep ve Guta'daki çatışmalardan kaçan ailelerin çocuklarının da eğitim aldığı okulda, hedeflerinin savaşın miniklerini geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Savaşın başlamasının ardından çocukların okula uzak kaldığını dile getiren Fakuri, 6 yaşında okula başlaması gereken çocukların birinci sınıfa ancak 12 yaşında başlayabildiğini ifade etti. Gelecek neslin eğitimden daha fazla uzak kalmaması için çabaladıklarının altını çizen Fakuri, çocukların Türkçe eğitim almasını istediklerini ve bu konuda Türkiye’den destek beklediklerini de sözlerine ekledi. BİR GÖZÜ FLASTERLE KAPANAN MUHAMMED MASKOT OLDU Öte yandan okulun ana sınıfında eğitim gören minik öğrencilerinden 5 yaşındaki Muhammed Halife ise sağ gözü flaster bantla kapatılması nedeniyle herkesin maskotu olmuş durumda. Kayma olan ve ileri tedavi yapılamadığı için kapalı kalması gereken gözünü tıbbi yetersizlik nedeniyle ailesinin flasterle bantladığı küçük Muhammed, farklı görüntüsü ile herkesin ilgisini çekiyor. Halep'teki tahliyeler sırasında İdlib kırsalına ailesi ile birlikte yerleşen ve okula ilk adımını atan Muhammed Halife, biran önce gözünün açılmasını istiyor. Herhangi bir eksiklik yaşamaması ve psikolojik olarak etkilenmemesi için öğretmenleri arkadaşlarından tüm oyunlara arkadaşlarından Muhammed'i de dahil etmesini istiyor.



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