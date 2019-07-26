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İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun bombardımanı, İdlib'in birçok bölgesinde cuma namazının bu hafta da iptaline neden oldu

İDLİB (AA) - Rusya ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin İdlib kentine bağlı birçok ilçe ve köyde cuma namazı yine kılınamadı.

Esed rejimi ve Rusya'nın yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine, Rusya'ya ait savaş uçaklarının da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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