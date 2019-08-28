"İdlib'de en önemli konu bir katliamın olmaması"

Kırıkkale'de eski eşi tarafından hunharca katledilen Emine Bulut'un öldürüldüğü sırada olay yerinde bulunanların çoğunluğunun seyirci kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu ne kadar duyarsızlaştığımızın, ne kadar acıklı bir hale girdiğimizin en açık fotoğrafıdır. Biz nerede bir mazlum varsa yardım etme terbiyesine sahip olan milletiz ve böyle bir inanca sahibiz. Bundan dolayı böyle bir olay üzerinde ciddi düşünmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos Zaferi'nin birlik ve beraberlik içinde kazanıldığına işaret eden Karamollaoğlu, bugün karşılaşılan zorlukların da aynı şekilde aşılabileceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İdlib'de en önemli konuyu 'bir katliamın olmaması, orada sığınanların zarar görmemesi' olarak görüyorum." dedi.

Aile kavramının kasten tahrip edildiğini vurgulayan Karamollaoğlu, kadın cinayetlerinin temelinde aile mefhumunun çatırdamasının bulunduğunu savundu.

- "İktidar kriz algısı yönetme peşinde"

Ekonomi ve dış politika konularına da değinen Karamollaoğlu, yapılan zamların ekonominin durumunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu, benzin ve motorin fiyatlarına sık sık zam yapıldığına dikkati çekerek, "İktidar kriz algısını yönetme peşindedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan kriz algısının yönetilmesi değil, ekonomi yönetimidir. Ekonomi düzelmeden insanların üzerindeki algıyı ne kadar düzeltmeye çalışırsanız çalışın bir gün ekonomideki patlama meydana gelir. Bunu da herkes hisseder." diye konuştu.

- Suriye'deki gelişmeler

Temel Karamollaoğlu, Keşmir sorununa da değinerek, "Keşmir, Müslümanların ve Pakistan'ın bir derdidir. Pakistan her konuda Türkiye'yi her konuda desteklemiştir. Biz bu konuda Pakistan'ı desteklemekten geri duramayız." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, HDP'nin bugün Saadet Partisi'ni ziyaret edeceğini hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, "Bize ziyaret talebinde bulundular. Biz de 'buyurun' dedik. Gelecekler, dinleyeceğiz. Şu anda bir şey söylemek doğru olmaz." dedi.