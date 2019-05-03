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İdlib'de enkazdan sadece bebek sağ çıkarılabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:10 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib iline düzenlenen hava saldırısında yıkılan binanın enkazından sağ çıkarılan iki yaşındaki Hatice bebek, ailesinin tüm fertlerini kaybetti - Arama kurtarma anları, Sivil Savunma görevlilerine sevinç ve hüznü aynı anda yaşattı

İDLİB (AA) - İdlibli iki yaşındaki Hatice bebek, dün düzenlenen hava saldırısında yıkılan binanın enkazından sağ çıkarıldı ancak ailesinin tüm fertlerini kaybetti.

Hatice Hamdan isimli iki yaşındaki bebek, İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra beldesine dün yapılan hava saldırısında yıkılan binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin kamerasına yansıyan görüntülerde bebeğin aile fertlerinin ise cansız bedenlerinin çıkarıldığı görüldü.

Sivil Savunma ekiplerinin, bu sıradaki hüzün ve sevinci aynı anda yaşadığı anlar da görüntülendi.

Tuğlalar arasında yaralı ve kan içindeyken bulunan Hatice, tedavi edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Askeri muhaliflerin uçak gözlemevi, Hatice'yi ailesiz ve evsiz bırakan saldırıyı Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatice İdlib kurtarma saldırı Sivil Savunma

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