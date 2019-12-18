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Son 24 saatte 12 bin sivil Türkiye sınırına göç etti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

İdlib'de Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 12 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Son 24 saatte 12 bin sivil Türkiye sınırına göç etti

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esad rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 12 bin sivilin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Hallaj, Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle göç rakamlarının da arttığını belirtti.

Göçlerin en çok İdlib'in güneyindeki yerleşimlerle Marratinnuman ilçesi kırsalındaki bölgelerden yaşandığına dikkati çeken Hallaj, ailelerin barınak, çadır, battaniye, yatak gibi ihtiyaçlarına acil ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

KASIMDAN BU YANA 110 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasımdan bu yana 20 bin aileden oluşan yaklaşık 110 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Göç eden ailelerin zor günler geçirdiğine dikkati çeken Hallaj, "Yüzlerce aile dışarıda kaldı. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller zeytin ağaçlarının altında kendilerine barınacak yer arıyor." şeklinde konuştu.

Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, sivil savunma merkezi ve evleri vurduğunu belirten Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar." dedi.

TÜRKİYE SINIR HATTA YAKIN BÖLGELERE SIĞINIYORLAR

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi İdlib Rusya saldırı sivil

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bk Var Türkiyede Gelin..!!
@kushimoto_2018 BU TAYYİPLE DAVUTOĞLUNUN YATACAK YERİ YOK.ÜLKEYE YAPTIKLARINDAN ÇOK ZARARLARI OLDU.ULAN SENİN NE İŞİNE MEZHEP SAVAŞI, OSMANLI RUHU.ZARARI HER İKİSİNİN MAL VARLIĞIN EL KOYACAKSIN.GERÇİ DAVUTTA BİRŞEY ÇIKMAZ,OBİRİ FELAKET
@berkuygurc kardeş hiç kendini yorma bu millet bu hükümet gittigi zaman anlıyacaklar herşeyi ama iş işden geçdi zaten bak şimdiden senin yazına olumsuz degerlendiren 5 tane mal çıkmış bile zaten senin yazına olumsuz diyenlerinde bu hükümetten bir farkları yok zaten
yeter artik zaten kriz var intaharlar var yeter
Suriyenin Petrol PKK işgâl etti ama Umrunda bile değil "Kahraman" Esed'in. Ülkesini ABD ye Rusya'ya Pkk'ya peşkeş çekti Katil Esed.
Suriye nin bu durumdan sorumlu kim,arap baharın kim öncülük etti su İslami bu hale kimin yüzünden bu hale geldi bir geriye doğru gidip görelim,ve dikkat edin yapılanların hepsi israile yaradığını görelim,orta doğu projesi hedefe dogru gidiyor,bizim yaptığımız tasaronluk.
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