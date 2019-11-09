İdlib’de geçen ay 75 sivil öldürüldü

İDLİB (AA) - Suriye'deki Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib‘de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13’ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine ekim ayındaki saldırılara ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya, ekim ayında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine toplamda 3 bin 557 top ve roket ile 300’e yakın hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 13'ü çocuk, 10'u kadın 75 sivil yaşamını yitirirken, 32'si çocuk ve 36'sı kadın 162 sivil yaralandı.

Yayımlanan raporda, ekim ayında Esed rejiminin ve Rusya'nın düzenlediği kara ve hava saldırılarında iki Sivil Savunma gönüllüsünün de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İdlib iline düzenlenen kara ve hava saldırılarında, 284 evin yıkıldığı, 1 sağlık merkezi, 1 pazar yeri ve 2 okulun hedef alındığı kaydedildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 400'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

