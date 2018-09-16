İdlib’de Gergin Bekleyiş

Rusya’dan gelecek bir yeşil ışık sonrası ancak İdlib’e yönelik bir saldırının başlaması mümkün görünüyor. Diplomatik çabalar da sürüyor. Moskova Ankara’nın Amerika’yla ilişkileri en düşük seviyedeyken Türkiye’yle ilişkilerini güçlendirmek niyetinde.

Ankara, İran ve Rusya’ya diplomatik çözüm çağrısı yaparken bir yandan da bölgedeki güçlerine takviye gönderiyor.

Olası bir saldırıda İdlib’deki 3 milyonluk nüfus ve 60 binden fazla savaşçı Türkiye’nin sınırına dayanabilir.

Özgürlük İçin Ulusal Cephe’nin sözcüsü Nabij el Mustafa, “Bütün dünya bizden vazgeçti ama Türkiye geçmeyecek” diyor.

Suriye muhalefetinin kaderi yabancı güçlerin elinde görünüyor. Fakat bu sefer bölünmüş durumdalar ve bazı muhaliflere sadece Türkiye’nin desteği var.

İdlib’de muhalif güçler Rusya ve İran’ın desteklediği muhtemel bir rejim saldırısına karşı son hazırlıklarını yapıyor.

Türk-Arap ilişkilerinde uzman Mustafa Ellabbad Kuveyt el-Qabas gazetesine yazdığı yazıda, “Rusya, Suriye ve Ortadoğu’da etkisini kanıtladıktan sonra Türkiye’yi Batı’dan uzaklaştırmayı Suriye’deki muhalifler üzerindeki askeri bir zaferden daha fazla isteyecektir” diyor.

İdlib, Lübnan büyüklüğünde bir alan ve yıllardır muhaliflerin kalbi durumunda. Türkiye sınırındaki İdlib’e silah sevkiyatı ve yardım güvenli şekilde yapılabiliyor.

Son iki yıldır bölgeye, kontrollerindeki alanların rejim güçlerine geçmesinin ardından 20 bin civarında muhalif savaşçının geldiği tahmin ediliyor. Rejim kontrolünde olmayı kabul etmeyenlerin de otobüslerle İdlib’e gönderilmesiyle bölgedeki nüfus ikiye katlandı.

60 bin muhalif savaşçının arasında Tahrir el Sham’dan da en az 10 bin radikalin olduğu düşünülüyor. Çin, Avrupa, Ortadoğu’dan gelenlerin radikal grupların omurgasını oluşturduğu tahmin ediliyor.

Türkiye İdlib’de kurduğu 12 askeri gözlem noktasına takviye gönderiyor.

Türkiye’nin ayrıca İdlib’in kuzeyi ve doğusunda askerleri konuşlanmış durumda. Türkiye bu bölgedeki muhalifleri ve yerel yönetimi destekliyor. Bu 3 milyondan fazla Suriyeli mültecinin dönebileceği yer olarak oluşturulan güvenli bir bölge.