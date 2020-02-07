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İdlib'de gerginlik tırmanıyor, Türk ordusu teyakkuzda

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Suriye birliklerinin Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'e girdiği belirtiliyor.

Türkiye Savunma Bakanlığı, "Her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek" açıklamasını yaptı.Suriye ordusunun 3 Şubat'ta Türk birliklerini hedef alması ve 7 Türk askerinin açılan topçu ateşinde hayatını kaybetmesinin ardından İdlib'de tansiyon yükseldi. Türkiye'nin Şam'a yönelik İdlib'deki operasyonları durdurması çağrısına rağmen Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürdüğü belirtiliyor. Bölgeden son bilgilere göre Suriye askerleri, Türkiye'nin gözlem noktalarının bulunduğu Serakib bölgesine girdi.

Türk ordusu da Suriye'den gelen haberler karşısında teyakkuzda. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "İdlib’te yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek" denildi ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceği kaydedildi.

Türk ordusu önlem alıyor

Türk ordusunun da Suriye ordusunun operasyonlarına karşı önlem aldığı ve Suriye sınırına sevkiyat yaptığı açıklandı. Türk ordusunun İdlib'deki gözlem noktalarına güçlendirme amaçlı takviye güç ve mühimmat gönderdiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde, "Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Reyhanlı ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi" denildi.

Haberde, "Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi" ifadesi yer aldı.

Suriye ordusu Serakib‘te

AP haber ajansı da Suriye devlet medyasına dayandırdığı haberinde Suriye ordu birliklerinin Serakib kentine girdiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, Suriye birliklerinin kentte son kalan muhalifleri püskürtmek ve silahlarını yok etmek için operasyonlarına devam ettiğini aktardı. AP‘nin haberinde Suriye ordusunun kenti ve kentteki dört Türk gözlem noktasını ele geçirdiği ifade ediliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise kentin tamamen Suriye ordusunun kontrolüne geçmediğini açıkladı.

Serakib, biri Şam'ı kuzeye bağlayan, diğeri de batı ve doğu bağlantısını sağlayan kritik önemdeki iki otoyol M4 ve M5‘in kesiştiği noktada yer alıyor.

Şam yönetiminin muhalif grupların elindeki son bölge olan İdlib'de yoğunlaştırdığı operasyonlar nedeniyle sivil halk da bölgeyi terk ediyor. Türkiye ise yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği gerekçesiyle operasyonlara karşı çıkıyor. İdlib'de Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına ve bölgede gözlem noktaları kurulmasına karar verilmişti. Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktaları da bu anlaşmaya dayanıyor.

Rusya'dan heyet yarın geliyor

Öte yandan İdlib'deki durumu görüşmek üzere yarın Rusya'dan bir heyet Ankara'ya gidecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada bu görüşmenin yanı sıra ihtiyaç olursa liderlerin bir araya geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümet güçlerinin İdlib'te yedi asker ve bir sivilin hayatını kaybetmesine neden olan 3 Şubat'taki saldırısının ardından 4 Şubat akşamı telefonda görüşmüştü.

AP, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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