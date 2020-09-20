İdlib’de Gerilim Yine Tırmanıyor mu?

Mart ayında Rusya’nın desteklediği bombalamalara son veren ateşkesten bu yana bölgeye yönelik geniş çaplı bir saldırı gerçekleşmemişti.

Hama’nın batısında ise muhaliflerin kontrolündeki iki kasaba insansız hava araçlarıyla vuruldu.

Gönüllü olarak bölgedeki Rus savaş uçaklarını gözlemleyen Muhammed Rasheed Reuters’a yaptığı açıklamada 30 hava saldırısının gerçekleştiğini ve bunun ateşkes anlaşmasından bu yana gerçekleşen en şiddetli saldırı olduğunu kaydetti.

Suriye’de muhalif güçler Rusya’nın Ankara’yla Moskova arasında yaklaşık 6 ay önce sağlanan ateşkesten bu yana ülkenin kuzeybatısındaki İdlib’e en şiddetli hava saldırısını gerçekleştirdiğini belirttiler.

Rusya ve Suriye’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yok.

İki ülke muhalifleri sürekli ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında varılan anlaşmayla iki ülke arasında bölgede çatışma ihtimalinin de önüne geçilmişti.

Suriye’yi takip eden Batılı diplomatlar Moskova’nın Ankara’ya İdlib’de askeri varlığını azaltması için baskı yaptığını belirtiyor.

Muhalif kaynaklara göre Türkiye’nin İdlib’de 10’dan fazla askeri noktada 10 binden fazla askeri bulunuyor.

Görgü tanıkları, Suriye ordusunun Türk askeri noktalarına yönelik topçu atışlarını son iki haftadır arttırdığını belirtiyor.

Bu arada iki görgü tanığı 15 zırhlı araçtan oluşan Türk askeri konvoyunun sınırı geçerek İdlib’in kırsal bölgesindeki ana üsse doğru gittiğini kaydetti.

