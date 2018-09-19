İdlib'de gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Ersin ERCAN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE ve Rusya'nın, silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için anlaştığı İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 12 gözlem noktasının daha da güçledirilmesi için bölgeye 12 tonluk beton bloklar sevk edildi.
Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında, TSK'nın Astana anlaşması çerçevesinde İdlib çevresinde oluşturduğu 12 gözlem noktası daha da güçlendirilecek. Sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlarda da beton bloklarla güvenlik noktası oluşturulacak.
Bu kapsamda İdlib'e beton blok sevkiyatı yapıldı. Her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton blokların yüklü olduğu TIR'lar, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Beton blokların bulunduğu TIR'lar, öğle saatlerinde sınırdan Suriye tarafına geçerek İdlib'e gitti.
İdlib çevresindeki gözlem noktaları ile sınır hattına sevk edilen askeri birliklerin bulunduğu alanlara beton blok sevkiyatının süreceği belirtildi.
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