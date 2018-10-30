İdlib'de hafızlara icazet töreni

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinin kuzey kırsalında Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan ve hafızlık icazetini alan öğrenciler için tören düzenlendi.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Ataa köyünde, Kur'an-ı Kerim eğitimini bitiren 13 ila 35 yaşlarındaki 26 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı.

Camide düzenlenen icazet törenine, hafızlar ile aileleri katıldı.

Ataa köyü kampı Müdürü Ahmet Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim hafızlık eğitiminin 4 aydan daha az bir süre içerisinde tamamladığını söyledi.

Haşim, "Erkek ve kadın hafızların ümmete ve Suriye halkına hayır vesilesi olmalarını diliyorum. Bu hafızların diğer mezunlara göre ezber yetenekleri daha iyi." dedi.

Humus’un Vaer ilçesinden zorunlu olarak göç ederek İdlib'e sığınan hafız Muhammed El Abraş, Kur'an'ın bir kısmını daha önce ezberlediğini, kalan bölümleri de Ataa köyünde tamamladığını belirtti.

Kamplardaki zorluklara rağmen kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim'i ezberlediğini söyleyen hafız Beşşar Şuhri, "Ben bütün karşılaştığım zorluklara rağmen 2,5 ayda eğitimimi tamamladım. Herkes bunu yapabilir. Ama çaba harcamak lazım." diye konuştu.

Şuhri, Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesinin kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu dile getirdi.

Törende yapılan konuşmaların ardından, hafızlara çeşitli hediyeler verildi.

