HABER

İdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:14 | Son Güncelleme

 SURİYE’nin İdlib kentine bağlı Eriha ilçesi ile köylerine yönelik, rejim ile Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

İdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE’nin İdlib kentine bağlı Eriha ilçesi ile köylerine yönelik, rejim ile Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib’i ele geçirmek isteyen Esed rejimine bağlı birliklerin Rusya desteği ile havadan başlattığı saldırılar sürüyor. Hava ve karadan aylardır yoğun bombardıman altında olan İdlib’in Eriha ilçesi ile köylerine yönelik saldırılar bugün de devam etti. Savaş uçaklarının birbiri ardına düzenlediği saldırılarda Eriha ilçe merkezi ile köylerde 2 sivil öldü, 27 kişi ise yaralandı. Bombardımanlarda yıkılan yerleşim alanlarının enkazı altında kalanlar, sivil savunma ekiplerinin çabasıyla çıkarılarak tedavi için sağlık kuruluşlarına taşındı.
Öte yandan havadan ve karadan ateş altında olan İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde saldırıların yoğunlaştığı 26 Nisan’dan bu yana çoğunluğu çocuk ve kadın 800 dolayında sivil yaşamını yitirirken, İdlib kırsalında yaşamını sürdüren yaklaşık yarım milyon insan da bombardıman nedeniyle İdlib kent merkezi ile Türkiye sınırına zorunlu olarak göç etti.

FOTOĞRAFLI

İdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandıİdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandıİdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandıİdlib’de hava saldırılarında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

PARTNERBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniğiBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin 'Karan' paniği
Aydın'da kaza: 1 ölü, 5 yaralıAydın'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Öldürülen Merve ve Ekim toprağa verildiÖldürülen Merve ve Ekim toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

2 tonluk LPG tankı patladı, çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dere kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Sakarya'da kan donduran cinayet!

Çiğ köfte yoğurma makinesine düşen çocuk hayatını kaybetti

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

5 yaşındaki çocuktan acı haber! Nefes borusuna lokması kaçtı

5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!

Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.