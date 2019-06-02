İdlib'de hava saldırılarında 4 sivil öldü, yüzlerce dönüm arazi yakıldı

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden, Han Şeyhun ilçesine yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret edilerek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Han Şeyhun'da 2, Fleyfil'de 1 ve Şeyh Damis köyünde 1 olmak üzere toplam 4 sivil öldü.

Esed rejimi ile Rusya, iftar vaktinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, Şeyh Damis, Şeyh Mustafa, Sfuhen, Fleyfil, Ureynibe ve İhsem köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne, iftar saatinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 4 sivil ölürken, rejim güçleri, silah olarak kullanımı yasak olan yakıcı napalm bombası kullanarak ekili mahsulleri yakmaya devam ediyor.

- Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.